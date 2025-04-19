Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
353,10
Економія при броні: -62,50 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,20
Економія при броні: -53,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
339,62
Економія при броні: -23,21 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
545,75
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
363,65
Економія при броні: -21,36 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
371,64
Економія при броні: -20,40 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
360,21
Економія при броні: -17,92 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
535,07
Економія при броні: -26,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн