L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою 5 мг, №100 - Львів (265813) Лікарський препарат - ціни
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (40)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
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Бажаємо здоров'я
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Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті оболонкою (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (90)
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Львів, вул. Словацького, 2
Пульс
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (60)
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (70)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (80)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (90)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3