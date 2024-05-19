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L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою 5 мг, №100 - Львів (265813) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 339 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (40)
703,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
667,52
Економія: -68,96 грн
598,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
606,84 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (8)
737,84
Економія: -7,83 грн
730,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті оболонкою (1)
680,10
Економія: -91,57 грн
588,53 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (70)
611,61 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
728,99
Економія: -49,04 грн
679,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (90)
703,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (60)
755,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
667,37 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (70)
778,86 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (80)
703,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (50)
778,99
Економія: -99,04 грн
679,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
771,99
Економія: -92,04 грн
679,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
703,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
647,56
Економія: -45,28 грн
602,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (3)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (9)
694,80
Економія: -89,58 грн
605,22 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (90)
703,00 грн