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L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою 5 мг, №100 - Харків (265813) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 451 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
753,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
606,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (6)
676,45
Економія: -71,31 грн
605,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (9)
644,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
681,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (8)
684,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (6)
682,20
Економія: -78,37 грн
603,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
753,90 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (2)
642,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
642,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (2)
838,00
Економія: -160,30 грн
677,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (7)
744,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (2)
808,60
Економія: -120,90 грн
687,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
683,99
Економія: -3,35 грн
680,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (9)
686,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (8)
756,10 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (50)
643,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
691,22
Економія: -107,77 грн
583,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
675,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (4)
684,30 грн