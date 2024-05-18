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L-Цет® таблетки, вкриті оболонкою 5 мг, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (265813) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 313 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
690,77
Економія: -50,90 грн
639,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті оболонкою (1)
693,82
Економія: -53,95 грн
639,87 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (6)
742,50
Економія: -54,80 грн
687,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
867,40
Економія: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (3)
719,49
Економія: -107,69 грн
611,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті оболонкою (4)
777,90
Економія: -90,20 грн
687,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (8)
646,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
687,99
Економія: -7,39 грн
680,60 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (8)
777,90
Економія: -90,20 грн
687,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
860,00
Економія: -172,30 грн
687,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
809,00
Економія: -121,30 грн
687,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (8)
682,31
Економія: -101,78 грн
580,53 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
801,30
Економія: -113,60 грн
687,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
643,83 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (9), таблетки, вкриті оболонкою (5)
627,17
Економія: -38,17 грн
589,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (6)
733,96
Економія: -128,12 грн
605,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
724,99
Економія: -44,39 грн
680,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (5)
704,70
Економія: -105,63 грн
599,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
607,39 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (2)
742,50
Економія: -54,80 грн
687,70 грн