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Апізартрон® мазь туба 20 г, №1 - Запоріжжя (145718) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
203,00
Економія: -45,00 грн
158,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
193,00
Економія: -35,00 грн
158,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
215,00
Економія: -57,00 грн
158,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
149,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
200,48
Економія: -61,88 грн
138,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
189,38
Економія: -54,78 грн
134,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
170,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
190,99
Економія: -25,10 грн
165,89 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
193,00
Економія: -35,00 грн
158,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
144,68 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
175,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
213,50
Економія: -48,10 грн
165,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (12)
187,50
Економія: -21,61 грн
165,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
144,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
189,49
Економія: -26,71 грн
162,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
178,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
171,32 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
175,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
189,69
Економія: -56,88 грн
132,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
185,34
Економія: -57,90 грн
127,44 грн