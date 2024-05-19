Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, пл. Незалежності, 2 Всього: упаковка (2) 2995,90 Економія: -81,70 грн 2914,20 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, пл. Незалежності, 1 Всього: упаковка (2) 2995,90 Економія: -81,70 грн 2914,20 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 22 Всього: упаковка (5) 3158,36 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (30) 3162,28 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Володимирська, 51/53 Всього: упаковка (1) 2995,93 Економія: -108,94 грн 2886,99 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (1) 3110,76 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34 Всього: упаковка (1) 2995,90 Економія: -81,70 грн 2914,20 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, бульв. Лесі Українки, 2 Всього: упаковка (2) 2995,90 Економія: -81,70 грн 2914,20 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135 Всього: упаковка (1) 2995,90 Економія: -81,70 грн 2914,20 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 65 Всього: упаковка (1) 2995,90 Економія: -81,70 грн 2914,20 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, бульв. Лесі Українки, 26 Всього: упаковка (6) 2995,90 Економія: -81,70 грн 2914,20 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1 Всього: упаковка (1) 3107,15 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33 Всього: упаковка (1) 3114,12 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Солом'янська, 33 Всього: упаковка (2) 2723,56 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15 Всього: упаковка (1) 3130,96 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, просп. Оболонський, 22-В Всього: упаковка (1) 3096,37 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Табірна, 42 Всього: упаковка (1) 2887,00 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Лятошинського, 18 Всього: упаковка (1) 2723,56 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А Всього: упаковка (1) 2723,56 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Каменська, 120 Всього: упаковка (1) 2887,00 грн Забронювати