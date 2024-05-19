Алкеран™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг, №25 - Київ (177910) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (30)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Табірна, 42
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Каменська, 120
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом