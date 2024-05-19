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Алкеран™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг, №25 - Київ (177910) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
3158,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (30)
3162,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
2995,93
Економія: -108,94 грн
2886,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
3110,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (6)
2995,90
Економія: -81,70 грн
2914,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
3107,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
3114,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (2)
2723,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
3130,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
3096,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
2887,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
2723,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
2723,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
2887,00 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом