Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
615,01
Економія при броні: -48,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
653,10
Економія при броні: -75,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
597,40
Економія при броні: -23,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
661,70
Економія при броні: -84,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
617,87
Економія при броні: -61,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
294,61
Економія при броні: -30,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
664,20
Економія при броні: -86,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
656,30
Економія при броні: -78,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
656,80
Економія при броні: -79,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
591,73
Економія при броні: -49,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
609,19
Економія при броні: -52,46 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
586,14
Економія при броні: -45,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
641,00
Економія при броні: -63,60 грн