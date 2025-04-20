Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
684,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
597,27
Економія при броні: -87,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
584,00
Економія при броні: -53,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
597,50
Економія при броні: -40,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
610,22
Економія при броні: -81,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
620,06
Економія при броні: -63,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
595,62
Економія при броні: -82,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
684,90
Економія при броні: -118,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
575,35
Економія при броні: -63,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
606,34
Економія при броні: -94,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
645,50
Економія при броні: -79,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
612,06
Економія при броні: -100,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
594,54
Економія при броні: -82,56 грн