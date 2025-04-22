Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
611,30
Економія при броні: -30,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
573,48
Економія при броні: -17,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
648,60
Економія при броні: -67,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
635,90
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
588,29
Економія при броні: -46,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
634,90
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
613,44
Економія при броні: -38,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
609,60
Економія при броні: -28,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
577,24
Економія при броні: -57,54 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
644,90
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
599,08
Економія при броні: -41,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Флебодіа 600 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
588,57
Економія при броні: -32,48 грн