Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,49
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,25
Економія при броні: -6,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
45,00
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
55,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
54,00
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,90
Економія при броні: -1,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,75
Економія при броні: -3,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,67
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,71
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,65
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,07
Економія при броні: -4,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,16
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,74
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,11
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,93
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,84
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,68
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,44
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,51
Економія при броні: -2,18 грн