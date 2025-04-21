Київ
Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)

Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 58 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
42,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,25
Економія при броні: -1,92 грн
47,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
44,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
44,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,00
Економія при броні: -4,27 грн
44,73 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
53,23
Економія при броні: -3,39 грн
49,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,26
Економія при броні: -2,90 грн
47,36 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
42,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
52,41
Економія при броні: -2,49 грн
49,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,34
Економія при броні: -2,50 грн
47,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,98
Економія при броні: -1,63 грн
48,35 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,62
Економія при броні: -3,22 грн
48,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
53,06
Економія при броні: -3,15 грн
49,91 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,86
Економія при броні: -2,00 грн
49,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,80
Економія при броні: -1,97 грн
49,83 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,17
Економія при броні: -2,82 грн
48,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,53
Економія при броні: -3,18 грн
48,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,45
Економія при броні: -1,68 грн
45,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,46
Економія при броні: -2,13 грн
47,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
44,90 грн
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