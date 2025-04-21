Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,25
Економія при броні: -1,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,00
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
53,23
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,26
Економія при броні: -2,90 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
52,41
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,34
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,98
Економія при броні: -1,63 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,62
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
53,06
Економія при броні: -3,15 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,86
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,80
Економія при броні: -1,97 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,17
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
51,53
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,45
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,46
Економія при броні: -2,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка