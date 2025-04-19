Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,98
Економія при броні: -8,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
54,00
Економія при броні: -15,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,40
Економія при броні: -3,08 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
54,00
Економія при броні: -15,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,58
Економія при броні: -4,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,56
Економія при броні: -5,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,84
Економія при броні: -3,97 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
1.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка