Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 380 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,37
Економія при броні: -3,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,96
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,09
Економія при броні: -8,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,98
Економія при броні: -6,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,95
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,88
Економія при броні: -4,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка