Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
56,77
Економія при броні: -2,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,07
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,29
Економія при броні: -8,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,98
Економія при броні: -8,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,11
Економія при броні: -3,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
54,00
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,05
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,66
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,11
Економія при броні: -3,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,48
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,90
Економія при броні: -3,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,90
Економія при броні: -2,01 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка