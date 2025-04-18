Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
56,38
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,77
Економія при броні: -6,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,55
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,54
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,86
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,74
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,23
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,12
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,13
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,17
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,35
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,23
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,58
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,95
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,49
Економія при броні: -3,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,13
Економія при броні: -4,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,78
Економія при броні: -3,01 грн