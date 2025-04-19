Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,11
Економія при броні: -2,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,03
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,21
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
55,20
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,98
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,83
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,59
Економія при броні: -2,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,75
Економія при броні: -4,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,02
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,40
Економія при броні: -2,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
58,93
Економія при броні: -1,93 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,68
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,75
Економія при броні: -3,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,69
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
49,08
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,00
Економія при броні: -4,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка