Індометацин Плюс (Indometacinum Plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
45,00
Економія при броні: -6,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
54,05
Економія при броні: -1,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
54,00
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,85
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
50,44
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,30
Економія при броні: -4,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
47,86
Економія при броні: -3,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
54,00
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,84
Економія при броні: -4,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка
48,91
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Індометацин Плюс мазь туба 40 г №1
Червона зірка