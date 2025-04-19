Львів (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1383,40
Економія при броні: -77,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн