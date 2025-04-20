Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1249,60
Економія при броні: -59,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1268,96
Економія при броні: -43,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1380,48
Економія при броні: -71,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1311,96
Економія при броні: -89,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1280,06
Економія при броні: -76,11 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина