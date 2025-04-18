Серетид™ Дискус™ (Seretide™ Diskus™)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
643,28
Економія при броні: -40,11 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
679,36
Економія при броні: -44,75 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
679,36
Економія при броні: -44,75 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
660,73
Економія при броні: -24,01 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
660,73
Економія при броні: -24,01 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
679,73
Економія при броні: -22,35 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
660,70
Економія при броні: -44,72 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
670,03
Економія при броні: -44,40 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
675,11
Економія при броні: -39,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
655,33
Економія при броні: -39,53 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
666,22
Економія при броні: -40,19 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
677,90
Економія при броні: -42,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30
Економія при броні: -24,00 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
639,10
Економія при броні: -10,80 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
663,36
Економія при броні: -21,87 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
669,60
Економія при броні: -22,08 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
670,28
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
662,99
Економія при броні: -47,01 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
651,06
Економія при броні: -25,52 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
662,99
Економія при броні: -27,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
639,10
Економія при броні: -13,80 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
637,00
Економія при броні: -8,70 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
668,13
Економія при броні: -30,54 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
672,22
Економія при броні: -30,73 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
677,99
Економія при броні: -30,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
648,53
Економія при броні: -34,61 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
669,55
Економія при броні: -35,73 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
669,55
Економія при броні: -35,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
670,57
Економія при броні: -52,80 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
651,55
Економія при броні: -32,62 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
660,27
Економія при броні: -33,05 грн