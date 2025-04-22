Серетид™ Дискус™ (Seretide™ Diskus™)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
637,00
Економія при броні: -1,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
637,00
Економія при броні: -1,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,00
Економія при броні: -13,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
643,41
Економія при броні: -39,14 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
661,56
Економія при броні: -48,06 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
689,17
Економія при броні: -42,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
678,41
Економія при броні: -41,45 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
683,19
Економія при броні: -41,70 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
688,70
Економія при броні: -42,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,00
Економія при броні: -13,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,00
Економія при броні: -6,70 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
661,33
Економія при броні: -42,13 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
668,79
Економія при броні: -49,33 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
667,63
Економія при броні: -32,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
637,00
Економія при броні: -1,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
639,00
Економія при броні: -20,35 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
640,40
Економія при броні: -21,47 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
670,35
Економія при броні: -23,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
655,36
Економія при броні: -36,16 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
655,72
Економія при броні: -36,18 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
686,90
Економія при броні: -51,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 250 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
637,00
Економія при броні: -1,30 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 500 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,00
Економія при броні: -6,70 грн
Серетид Дискус порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза + 100 мкг/доза дискус 60 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
649,30 грн