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Анальдим супозиторії ректальні 250 мг + 20 мг стрип в пачці, №10 - Харків (51051) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 388 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
54,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
49,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
57,48
Економія: -7,23 грн
50,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
55,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
51,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
58,93
Економія: -7,64 грн
51,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
57,44 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
53,32 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
56,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
55,99 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
71,60
Економія: -17,40 грн
54,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
62,50
Економія: -9,05 грн
53,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
57,37 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
53,74 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
48,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), стрип (1)
58,02
Економія: -6,84 грн
51,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
55,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3)
61,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
51,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
61,71 грн