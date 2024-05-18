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Анальдим супозиторії ректальні 100 мг + 10 мг стрип в пачці, №10 - Харків (51049) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 363 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
45,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
40,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
47,12
Економія: -3,84 грн
43,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
45,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
48,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
42,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
48,78
Економія: -5,98 грн
42,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
44,59 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
46,52 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
46,27 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
58,80
Економія: -16,70 грн
42,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
46,27 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
56,30
Економія: -13,60 грн
42,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
50,70
Економія: -8,59 грн
42,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
47,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
46,15 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
39,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
47,88
Економія: -7,27 грн
40,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
46,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
49,33 грн