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Артро-Гран гранули пенал 10 г, №1 - Харків (19507) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
277,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
277,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
277,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
277,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
277,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
287,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
280,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
282,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
283,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
324,00
Економія: -54,10 грн
269,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
277,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
297,72
Економія: -25,82 грн
271,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
277,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
310,85
Економія: -41,69 грн
269,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
277,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
277,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
277,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
277,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
303,90
Економія: -30,87 грн
273,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
277,40 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом