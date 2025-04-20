Трикардин серцеві краплі (Tricardin cardio guttas)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
48,06
Економія при броні: -2,98 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,06
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
48,79
Економія при броні: -12,46 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
61,51
Економія при броні: -10,43 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
48,80
Економія при броні: -12,30 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
65,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
50,10
Економія при броні: -13,60 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
44,61
Економія при броні: -1,86 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
62,45
Економія при броні: -2,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
48,80
Економія при броні: -12,30 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -17,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,63
Економія при броні: -11,32 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
66,16
Економія при броні: -15,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
46,11
Економія при броні: -9,72 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
61,34
Економія при броні: -10,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
49,02
Економія при броні: -9,49 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
66,91
Економія при броні: -11,49 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,27
Економія при броні: -5,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
49,51
Економія при броні: -9,98 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
66,02
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
49,93
Економія при броні: -1,64 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
59,97
Економія при броні: -2,70 грн