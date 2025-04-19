Трикардин серцеві краплі (Tricardin cardio guttas)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 256 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
61,76
Економія при броні: -14,71 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
50,10
Економія при броні: -13,70 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -17,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
50,10
Економія при броні: -13,70 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
70,20
Економія при броні: -19,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
50,30
Економія при броні: -13,90 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
70,30
Економія при броні: -19,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,60
Економія при броні: -7,32 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
61,01
Економія при броні: -10,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,57
Економія при броні: -7,60 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
60,97
Економія при броні: -10,24 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
48,80
Економія при броні: -12,40 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -17,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
50,10
Економія при броні: -13,70 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -17,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
48,80
Економія при броні: -12,40 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -17,30 грн