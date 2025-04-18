Трикардин серцеві краплі (Tricardin cardio guttas)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 911 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
48,80
Економія при броні: -11,30 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -15,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
48,80
Економія при броні: -11,30 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -15,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,60
Економія при броні: -6,66 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
78,50
Економія при броні: -14,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
52,10
Економія при броні: -11,16 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
76,80
Економія при броні: -16,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
47,65
Економія при броні: -2,68 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
61,46
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
54,80
Економія при броні: -11,70 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -14,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
43,58
Економія при броні: -6,44 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
60,99
Економія при броні: -8,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
51,30
Економія при броні: -13,80 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -15,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"