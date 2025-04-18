Трикардин серцеві краплі (Tricardin cardio guttas)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 386 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,89
Економія при броні: -5,74 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
60,17
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
60,38
Економія при броні: -8,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
50,10
Економія при броні: -13,10 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
70,20
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
50,00
Економія при броні: -13,00 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
70,20
Економія при броні: -18,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
48,70
Економія при броні: -11,70 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
68,30
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 25 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
42,97
Економія при броні: -2,64 грн
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
60,28
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Трикардин серцеві краплі краплі оральні флакон скляний 50 мл №1
ТОВ "Тернофарм"