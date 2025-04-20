Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,47
Економія при броні: -3,18 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
132,44
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
101,74
Економія при броні: -5,35 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,75
Економія при броні: -6,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,20
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,00
Економія при броні: -5,00 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
139,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,40
Економія при броні: -5,90 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
146,20
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,78
Економія при броні: -2,94 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,00
Економія при броні: -4,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,20
Економія при броні: -16,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,53
Економія при броні: -5,69 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,29
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,08
Економія при броні: -5,82 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,34
Економія при броні: -17,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,24
Економія при броні: -8,51 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,28
Економія при броні: -6,84 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
89,08
Економія при броні: -4,35 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,12
Економія при броні: -6,68 грн