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Драміна® (Dramina)

Драміна® (Dramina)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 268 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
82,30 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
84,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
109,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
99,18
Економія при броні: -6,30 грн
92,88 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
132,25
Економія при броні: -9,31 грн
122,94 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
135,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,20 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
127,30 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
136,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
103,60
Економія при броні: -3,41 грн
100,19 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,15
Економія при броні: -7,99 грн
118,16 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
88,90 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,27
Економія при броні: -14,15 грн
77,12 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,61
Економія при броні: -16,39 грн
112,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
77,31 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
96,84
Економія при броні: -19,72 грн
77,12 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
133,03
Економія при броні: -9,81 грн
123,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,00
Економія при броні: -16,60 грн
128,40 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
88,50 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,50 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
151,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
96,90
Економія при броні: -3,20 грн
93,70 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
127,19
Економія при броні: -14,01 грн
113,18 грн
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