Львів (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
98,32
Економія при броні: -5,98 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
151,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,70
Економія при броні: -17,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
105,50
Економія при броні: -11,20 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,00
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,20
Економія при броні: -7,90 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
136,90
Економія при броні: -9,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,67
Економія при броні: -10,94 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,38
Економія при броні: -7,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,56
Економія при броні: -5,25 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
151,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,90
Економія при броні: -18,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,90
Економія при броні: -18,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,10
Економія при броні: -18,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,20
Економія при броні: -17,20 грн