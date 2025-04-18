Київ (адресу не вказано)
Доступно в 823 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
141,50
Економія при броні: -12,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
146,60
Економія при броні: -17,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
96,60
Економія при броні: -1,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
105,80
Економія при броні: -22,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,06
Економія при броні: -13,66 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,58
Економія при броні: -15,25 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
140,90
Економія при броні: -26,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
142,70
Економія при броні: -13,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.