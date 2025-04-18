Київ
Драміна® (Dramina)

Драміна® (Dramina)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 823 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
113,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
82,40 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
82,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
85,90 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
117,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
141,50
Економія при броні: -12,50 грн
129,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
146,60
Економія при броні: -17,60 грн
129,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
96,60
Економія при броні: -1,59 грн
95,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
89,40 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
101,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
105,80
Економія при броні: -22,70 грн
83,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
84,10 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,06
Економія при броні: -13,66 грн
129,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
100,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
100,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
112,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
84,70 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,58
Економія при броні: -15,25 грн
78,33 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
140,90
Економія при броні: -26,78 грн
114,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
142,70
Економія при броні: -13,70 грн
129,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
78,52 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
86,50 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
141,50 грн
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