Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,60
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,28
Економія при броні: -29,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
140,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,77
Економія при броні: -4,66 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,49
Економія при броні: -7,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
98,33
Економія при броні: -4,23 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,52
Економія при броні: -10,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
90,39
Економія при броні: -6,58 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,75
Економія при броні: -12,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
88,01
Економія при броні: -4,11 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,13
Економія при броні: -15,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
104,20
Економія при броні: -11,50 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,72
Економія при броні: -7,91 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,29
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
95,14
Економія при броні: -6,02 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
132,37
Економія при броні: -33,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,90
Економія при броні: -18,82 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,95
Економія при броні: -21,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,28
Економія при броні: -5,16 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,78
Економія при броні: -7,16 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,40
Економія при броні: -25,90 грн