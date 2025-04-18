Харків (адресу не вказано)
Доступно в 347 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,98
Економія при броні: -7,29 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,66
Економія при броні: -22,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,99
Економія при броні: -24,35 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
111,25
Економія при броні: -4,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,20
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
142,70
Економія при броні: -12,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
141,00
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,22
Економія при броні: -12,37 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,73
Економія при броні: -8,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.