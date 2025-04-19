Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 281 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
92,67
Економія при броні: -4,06 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,50
Економія при броні: -5,84 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
92,52
Економія при броні: -3,91 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,42
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,11
Економія при броні: -6,14 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,59
Економія при броні: -9,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
104,40
Економія при броні: -11,60 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,70
Економія при броні: -17,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
106,30
Економія при броні: -13,50 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
142,00
Економія при броні: -15,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,09
Економія при броні: -4,64 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,70
Економія при броні: -7,75 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,72
Економія при броні: -5,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
144,70
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
93,90
Економія при броні: -5,45 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
130,58
Економія при броні: -8,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
95,08
Економія при броні: -6,63 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,61
Економія при броні: -6,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
94,32
Економія при броні: -12,41 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
131,42
Економія при броні: -14,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,76
Економія при броні: -17,64 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,44
Економія при броні: -21,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
97,85
Економія при броні: -6,18 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,32
Економія при броні: -20,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
91,73
Економія при броні: -3,00 грн
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
129,12
Економія при броні: -19,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Драміна® таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.