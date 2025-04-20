Левомеколь (Laevomecolum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Економія при броні: -8,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -13,90 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -13,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19-Б
5.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -13,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 22
8.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Економія при броні: -13,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Економія при броні: -8,00 грн