Левомеколь (Laevomecolum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Економія при броні: -9,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -9,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -9,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 201
3.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -9,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/1
37.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Економія при броні: -10,30 грн