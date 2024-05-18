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Атма® краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл, №1 - Харків (19111) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
615,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
671,44
Економія: -70,82 грн
600,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
639,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
642,63
Економія: -49,11 грн
593,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
694,92 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
697,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
841,90
Економія: -252,90 грн
589,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
610,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
569,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
721,33
Економія: -238,96 грн
482,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
573,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
732,01
Економія: -93,01 грн
639,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
695,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
491,58 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
569,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
578,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
695,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
767,76
Економія: -226,29 грн
541,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
689,88
Економія: -119,94 грн
569,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
678,48 грн