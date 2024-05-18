Атма® краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл, №1 - Харків (19110) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 219 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (59)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39