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Аденома-Гран гранули пенал 10 г, №1 - Харків (19506) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
252,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
256,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
252,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
252,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
262,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
256,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
252,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
252,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
281,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
280,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
244,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
252,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
233,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
252,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
233,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
252,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
243,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Мироносицька, 97
Всього: упаковка (1)
242,47 грн