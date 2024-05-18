Аденома-Гран гранули пенал 10 г, №1 - Харків (19506) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
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Всього: упаковка (7)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Всього: упаковка (7)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (7)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Шевченка, 161
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 110
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Культури, 16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Мироносицька, 97