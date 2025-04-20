Зовіракс таблетки (Zovirax tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
319,92
Економія при броні: -23,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
322,94
Економія при броні: -15,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
315,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,00
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
264,52
Економія при броні: -9,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -7,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
51,30
Економія при броні: -4,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
305,68
Економія при броні: -24,99 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
326,72
Економія при броні: -30,34 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
304,21
Економія при броні: -14,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
224,14
Економія при броні: -13,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
327,77
Економія при броні: -12,21 грн