Зовіракс таблетки (Zovirax tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
331,47
Економія при броні: -36,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
307,45
Економія при броні: -18,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
249,60
Економія при броні: -2,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
245,07
Економія при броні: -14,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
320,82
Економія при броні: -32,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
62,40
Економія при броні: -0,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
324,94
Економія при броні: -35,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
245,02
Економія при броні: -13,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
334,78
Економія при броні: -29,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн