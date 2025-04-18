Зовіракс таблетки (Zovirax tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
325,71
Економія при броні: -22,52 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
326,72
Економія при броні: -26,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
329,90
Економія при броні: -40,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
326,70
Економія при броні: -10,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
327,85
Економія при броні: -14,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
307,29
Економія при броні: -14,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
325,84
Економія при броні: -17,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт