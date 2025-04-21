Зовіракс таблетки (Zovirax tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
276,06
Економія при броні: -13,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
335,57
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
106,55
Економія при броні: -8,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
331,11
Економія при броні: -45,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
329,00
Економія при броні: -33,43 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
331,58
Економія при броні: -36,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -7,30 грн