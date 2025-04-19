Зовіракс таблетки (Zovirax tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
330,67
Економія при броні: -20,12 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
319,50
Економія при броні: -16,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
326,09
Економія при броні: -36,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
325,87
Економія при броні: -37,93 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
187,20
Економія при броні: -5,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
316,80
Економія при броні: -13,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
316,70
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
316,80
Економія при броні: -13,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,80
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,80
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
326,65
Економія при броні: -37,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
124,80
Економія при броні: -3,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
187,20
Економія при броні: -5,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт