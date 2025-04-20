Зовіракс таблетки (Zovirax tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
326,09
Економія при броні: -48,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
328,32
Економія при броні: -21,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
323,92
Економія при броні: -53,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
319,30
Економія при броні: -37,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
308,93
Економія при броні: -31,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
328,32
Економія при броні: -49,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,78
Економія при броні: -52,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
293,70
Економія при броні: -1,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
330,55
Економія при броні: -44,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,55
Економія при броні: -49,76 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,10
Економія при броні: -24,40 грн