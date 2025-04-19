Зовіракс таблетки (Zovirax tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
329,43
Економія при броні: -30,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
258,94
Економія при броні: -19,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
272,45
Економія при броні: -28,94 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -8,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
286,61
Економія при броні: -11,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
328,57
Економія при броні: -27,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
333,84
Економія при броні: -42,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
323,61
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
326,18
Економія при броні: -28,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
323,56
Економія при броні: -10,58 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
328,07
Економія при броні: -36,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
321,56
Економія при броні: -45,61 грн