Зовіракс таблетки (Zovirax tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
316,80
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
131,68
Економія при броні: -16,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
333,24
Економія при броні: -23,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
325,47
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
315,03
Економія при броні: -35,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
328,10
Економія при броні: -32,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,00
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
322,56
Економія при броні: -33,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Зовіракс таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,10 грн