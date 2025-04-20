Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
531,00
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
488,03
Економія при броні: -15,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
531,06
Економія при броні: -24,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
531,00
Економія при броні: -100,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
531,00
Економія при броні: -82,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
564,80
Економія при броні: -71,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
498,15
Економія при броні: -17,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10
Економія при броні: -63,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
504,73
Економія при броні: -72,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
504,16
Економія при броні: -53,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
494,43
Економія при броні: -62,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,12
Економія при броні: -82,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
491,72
Економія при броні: -59,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
490,12
Економія при броні: -58,24 грн