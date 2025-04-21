Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
508,26
Економія при броні: -52,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
564,80
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
500,63
Економія при броні: -44,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
588,60
Економія при броні: -81,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
487,99
Економія при броні: -31,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
472,56
Економія при броні: -15,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
532,20
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
505,97
Економія при броні: -45,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
503,36
Економія при броні: -42,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
500,95
Економія при броні: -47,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
484,18
Економія при броні: -31,00 грн